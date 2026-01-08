漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が、7日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にVTR出演。かつて経営していた100円ショップについて語った。

同番組では「DAISOで関西人が選んだ人気商品ベスト10を探せ！」として、売れ筋商品のランキングを当てるクイズを実施。店舗前でさゆりは「ダイソーのことは任せてください」と意気込みを語り、「世の中に100円ショップが広がる前に、お忘れかもしれませんが、100円ショップをやっておりました」と打ち明けた。

そして「その名もピコピコどん。これがですね、出して10日後に100メートル先にダイソーができて、2カ月でつぶれました」と明かすと、共演者は「えーっ」と驚がく。「ダイソーの凄さは一番良く分かっております」というさゆりだったが、その後電話出演した夫で相方のかつみも「100円ショップやってたから。ピコピコどん」と“ネタ”を投下した。

そのためさゆりが「かつみさん、100円のモノを売ってなんぼ赤字になったんやっけ？」と聞くと、かつみは「600万円」と即答。「600万円損して半年で潰れた」と伝えたが、さゆりは「残念でした、半年はラーメン屋です〜、ピコピコどんは2カ月で〜す」と訂正。電話の向こうで爆笑するかつみの様子に、さゆりとペアを組んだタレント・朝日奈央は「仲良しだな〜」とあきれていた。