【きょうから】イオン「バレンタイン」展開 「ブルーロック」「サンリオ」など限定84商品【詳細】
イオンリテールはきょう8日より順次、「イオン」「イオンスタイル」約360店舗にて、バレンタイン企画を本格的にスタート。本牧数は約970品目で、そのうち限定商品として84品目を展開する。
【画像】「2026イオンのバレンタイン」イオン限定ほか（主な商品）
今年は“推し活・自分へのご褒美・手軽な価格でボリューム感のある”をキーワードに、多彩なラインアップを用意した。
「推し活チョコ」は、前年比1.4倍と大幅に拡充。「ブルーロック」「サンリオ」などのイオン限定商品を含む人気キャラクター商品を多数展開する。
また、「自分へのご褒美」需要に応えるため、贅沢感を楽しめるパフェをイメージした“しののめ果実園”や、ヨーロッパ陶磁器の絵付けをイメージしたパッケージの“ポルセリエ”など、特別感を演出する商品を取り揃える。
さらに手頃な価格でボリューム感を重視する層へ向け、焼き菓子やチョコ菓子を中心に「ボンボヌール」や「KOBE BUDDY CHOCOLATE」などをラインアップ。全22銘柄で幅広いニーズに応える商品ラインを取り揃えた。
このほか、華やかなフラワーギフトや、長く愛用できる革小物を組み合わせるなどのギフトアイテムも提案する。
