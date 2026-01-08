俳優の松田龍平（42）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。16歳でのデビューの現場でベテラン俳優から“喝”を入れられた過去を明かした。

16歳の時に大島渚監督の映画「御法度」で俳優デビューした松田。撮影時は中学3年生で「僕はサッカー少年だった。ただ、中学校3年生で、高校だったり、これからの進路のこととかを考え始めた年で。これから何になろうか。サッカー選手は結構大変そうだなみたいな気持ちもあったんですよ。“通用するのかな？”っていう気持ちもあったし。で、そういうタイミングで、大島渚監督に呼んでいただいて、本当に右も左もわからないような感じだったんですけど、やってみようかなと」と当時を振り返った。

初めての現場は「とにかく楽しかったですね。皆さん凄く優しくしてくれたし」と松田。「でも京都の撮影で、京都の撮影所の人もみんなあいさつとか厳しいし、怖い人が多いからって結構ビビっていたんですけど。さっそく僕が初めてメーク室に入った時に、スタスタスタって歩いていったら、後ろから“おい！あいさつねえのかよ！”って言われて。“え、これか”と思って。“すいません”って誰だろうと思って見たら、寺島進さんが」と俳優の寺島進が立っていたと明かした。

寺島は以前から昭和を代表する松田優作さん（享年40）と親交が深かったことを公表しているが、松田は「僕、本当に小さい頃から会っていて。で、“龍平が来るからちょっとビビらせてやろう”と思って、ふざけて。“なんだ、寺ちゃんか”って言って」と苦笑した。