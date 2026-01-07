今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第68回（2026年1月7日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「やはり女中ではなかったのか」

親の承諾も得ずに、勢いで結婚の誓いを神様にしてしまったトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）とヘブン（トミー・バストウ）。

松野家は面倒くさいから、大丈夫？ と心配な第68回。だが、さらに思いがけない、おめでたい話が浮上した。

そして、最も重要な給金20円問題は解決するのか――。

お話の順番に見ていこう。

「言います！」と宣言したトキ。

「一緒になります」「私がヘブン先生とです」と直球で告白した。

松野家3人はきょとん。

トキはまず勘右衛門（小日向文世）に土下座。

「もう（夫婦に）なってしまったけん」と深刻なトキに、司之介（岡部たかし）もフミ（池脇千鶴）も本気で受け取らない。

主題歌がはじまる。ようやくトキとヘブンのラブラブタイトルバックが現実味を帯びてきた。

だが、タイトルバックのようにふたりが夫婦になっているビジョンは、司之介たちにとっては夢また夢。3人同時におかしな夢を見ていると思っている。まさかタイトルバックの写真が松野家の夢のように見えるときが来るとは……（筆者の勝手な解釈ですが）。

深刻な音楽が流れ、トキは「先生に杵築（出雲大社のある地域）に呼ばれたその足で誓ってまいりました」と言い、今度は司之介に向き合って、順番が違ったことを謝る。

徐々に現実に立ち返る司之介。「順番よりも、いつのまにヘブンとそげな仲になっていたのか」ととがめる顔はいつもと違ってきりっとしている。

「やはり女中ではなかったのか」と思ったらそりゃあ愕然となるだろう。あんなに真剣に心配していたのだから。

だが、妾だったわけではない。これまで指1本触れられていない。「いつのまに……」としか言いようがないトキ。

ただただ謝るトキに、「おじょ」と勘右衛門がようやく声を出す。

深刻な音楽が止まる。

すこしの沈黙。

ふーと勘右衛門が息を吐いて――。

