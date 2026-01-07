¡Ú¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼Ë×¸å50Ç¯¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈÕÇ¯¤òÃ©¤ë·æºî12ÁªÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤ÎÆÉ¼Ô¤òÎº¤Ë¤·Â³¤±¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î½÷²¦¡¢¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡£2026Ç¯¡¢Èà½÷¤ÎË×¸å50Ç¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥ÞÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤µ°À×¤òÃ©¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¤³°¥É¥é¥ÞÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î½÷²¦¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼Ë×¸å50Ç¯¡¢Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤È12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼Ë×¸å50Ç¯ÆÃÊÌÊÔÀ® ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈÕÇ¯¤òÃ©¤ë·æºî12Áª¡×¤¬ÊüÁ÷¡£Ã±¤Ê¤ëÌ¾ºîÁª¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Îºî²È¿ÍÀ¸¤òÇ¯Âå½ç¤ËÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µª¹Ô¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÉ³²ò¤¯¡È½÷²¦¡É¤ÎÁÇ´é
1·î11Æü¤ÎÌ¿ÆüÁ°Ìë21¡§30¡¢ÆÃ½¸¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÂÀ×¤òÃ©¤ëµ®½Å¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤À¡£
Ì¾ÃµÄå¥¨¥ë¥¥å¡¼¥ë¡¦¥Ý¥ï¥íÌò¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¡¼¥·¥§¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¡¼¥·¥§¤È½ä¤ë¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¼«¤é¤¬Èà½÷¤ÎÀ¸³¶¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥é¥ó¡¦¥«¡¼¤ÎËÁ¸± ¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤âÊüÁ÷¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Î¾ðÇ®¤ä¶ìÇº¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍâÆü¤Î¥É¥é¥Þ»ëÄ°¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
1920Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Ø¡£Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤ÇÃ©¤ë»þÂå¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼
Ì¿Æü¤Ç¤¢¤ë1·î12Æü¤Ï¡¢Ä«6»þ¤«¤éÅÜÅó¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î´©¹ÔÇ¯Âå½ç¤ËºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
1920Ç¯Âå¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ï¥í¤Î½éÅÐ¾ìºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥ºÁñ¤Î²ø»ö·ï¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»Ë¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡Ø¥¢¥¯¥í¥¤¥É»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£30Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀâÌÀÉÔÍ×¤Î¶â»úÅã¡Ø¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈµÞ¹Ô¤Î»¦¿Í¡Ù¤ä¡¢¶áÇ¯ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ »¦¿Í¤ÏÍÆ°×¤À¡Ù¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
40Ç¯Âå¤«¤é50Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¤¬³èÌö¤¹¤ë¡Ø½ñºØ¤Î»àÂÎ¡Ù¤ä¡¢åÌÌ©¤Ê¹½À®¤¬¸÷¤ë¡Ø¥¼¥í»þ´Ö¤Ø¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÈ·¤Î¤Ê¤«¤ÎÇ¡Ù¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÉ®Ã×¤¬ºÇ¤âºã¤¨ÅÏ¤Ã¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
ÈÕÇ¯¤Î·æºî¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Î½ªßá
60Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎºîÉÊ·²¤Ç¤Ï¡Ø¶À¤Ï²£¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢±ÇÁü²½¤Î¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤ºî¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ê¼¹É®¤Ï40Ç¯Âå¡Ë¡Ø¥«¡¼¥Æ¥ó¡Á¥Ý¥ï¥íºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Á¡Ù¤È¡¢¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¤Î¡Ø¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼¡Ù¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾À¤µª¡¢Èà½÷¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÌÜ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷
¡ÚÌ¿ÆüÁ°Ìë¡Û1/11¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷»þ´ÖÈÖÁÈÌ¾21:30¡Á °ìµóÊüÁ÷¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¡¼¥·¥§¤È½ä¤ë¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¹¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë[»úËëÈÇ]26:30¡Á °ìµóÊüÁ÷¥¢¥é¥ó¡¦¥«¡¼¤ÎËÁ¸± ¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¡ÊÁ´3ÏÃ¡Ë[»úËëÈÇ]
¡ÚÌ¿Æü¡Û1/12¡Ê·î¡Ë
Ä«6:00¥¹¥¿¡¼¥È»þÂåÀßÄêÊüÁ÷ºîÉÊ¡ã20Ç¯Âå¡ä20Ç¯ÂåÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ºÁñ¤Î²ø»ö·ï¡×¡Ê¥Ý¥ï¥í½éÅÐ¾ìºîÉÊ¡Ë20Ç¯ÂåÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í ¡Ö¥¢¥¯¥í¥¤¥É»¦¿Í»ö·ï¡×¡ã30Ç¯Âå¡ä30Ç¯ÂåÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í ¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈµÞ¹Ô¤Î»¦¿Í¡×30Ç¯Âå¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ »¦¿Í¤ÏÍÆ°×¤À¡ã40Ç¯Âå¡ä40Ç¯Âå¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë ¡Ö½ñºØ¤Î»àÂÎ¡×40Ç¯Âå¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥¼¥í»þ´Ö¤Ø¡ã50Ç¯Âå¡ä50Ç¯ÂåÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í ¡ÖÈ·¤Î¤Ê¤«¤ÎÇ¡×¡ã60Ç¯Âå¡ä60Ç¯Âå¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë ¡Ö¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥óÈ¯4»þ50Ê¬¡×60Ç¯Âå¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë ¡Ö¶À¤Ï²£¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¡×60Ç¯ÂåÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í ¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óŽ¥¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡ã70Ç¯Âå¡Ê½ÐÈÇ¡Ë¡ä70Ç¯ÂåÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í ¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¡Á¥Ý¥ï¥íºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Á¡×70Ç¯Âå¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë ¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼¡×
¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ
º£²ó¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®¤òµÇ°¤·¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎWEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¸³¶¤òÉ³²ò¤¯½ñÀÒ¡Ö¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¤È¤é¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Î½÷²¦¡×¤¬ÃêÁª¤Ç3Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤â·ÇºÜÃæ¡£ÊüÁ÷¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¡£
Ë×¸å50Ç¯¡¢¸Å¤Ó¤ë¤É¤³¤í¤«µ±¤¤òÁý¤·Â³¤±¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡£Èà½÷¤¬°ä¤·¤¿¼î¶Ì¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¡¢¤³¤ÎÅß¡¢ìÔÂô¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
