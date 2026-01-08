トランプ政権は、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）をはじめ、66の国際機関から米国を脱退させる/Mario Tama/Getty Images/File

（CNN）トランプ政権は、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）をはじめ、66の国際機関から米国を脱退させる。ホワイトハウスが7日に発表した覚書とSNSへの投稿で明らかになった。

この動きが実現すれば、米国は国際的な気候変動対策協議から外れ、気候対策を優先課題とする各国との緊張が高まる可能性がある。

ルビオ国務長官は声明で「我が国の利益に無関係あるいは相反する機関に対し、資源や外交的資本、そして我々の参加による正当性の重みを我々がこれ以上費やすことはない」と述べた。「国民の利益となる場合には協力を求めるが、そうでない場合には断固とした態度を取る」

元国務長官で気候変動問題担当大統領特使も務めたジョン・ケリー氏は、この動きについて予想通りだとしながらも、米国の世界的な利益を損なうものだと強く非難。「中国への贈り物であり、責任を回避したい国や汚染者への免罪符だ」と断じた。

トランプ大統領は就任初日に2度目となるパリ協定からの離脱を表明した。環境団体NRDCによると、UNFCCCには事実上すべての国が加盟しているため、米国は同条約から離脱する最初の国となる。

UNFCCCは上院が1992年に批准しているため、トランプ氏が一方的に米国を脱退させることができるかどうかは法的にみてグレーゾーンだ。しかし議会では、多数を占める共和党がこの動きを支持するとみられる。

脱退が成立すれば、米国は年次気候サミットへの公式参加ができなくなるだけでなく、米国が加盟している他の協定への関与も疑わしくなる可能性がある。また脱退は、他の国々にUNFCCCや同条約に基づく会議への参加を再評価するよう促し、米国だけでなく他の国々の気候変動対策の進展をも危うくしかねない。

パリ協定はUNFCCCの下で締結されたため、米国がUNFCCCから脱退すれば、将来の大統領がパリ協定に復帰することが難しくなるかもしれない。

今回の決定は、国務省が大統領令に基づいて行った主要な国際協定の見直しを受けたもの。ホワイトハウスは、「米国の国益にならない」66の国際機関からの脱退を指示した。

このリストには、国連水関連機関調整委員会、国連人口基金、UNウィメンなど31の国連機関を含む、幅広い組織や団体が含まれている。

トランプ氏は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）からの脱退にも動いている。米国の科学者がIPCCの報告書作成に参加することをトランプ氏が禁じることができるとは思えない。しかしこの動きが、本来であれば報告書に貢献するはずの連邦政府の科学者らに影響を及ぼす可能性はある。

トランプ政権は以前から国際機関を非難しており、すでに世界保健機関（WHO）など一部の機関からの脱退を表明している。