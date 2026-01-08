お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（34）が7日放送の「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。正月太りについて語った。

番組の企画は「正月太り ラクに解消2時間SP」と題し、さまざまな説を紹介した。

手越は「この番組の企画でここに座らせていただいて、本末転倒なんですけど、太る自分がありえないから。ありえないです。食べたかったら運動すればいいそれだけの話なんですよ。運動したくなかったら食べる分を制御すればいい。それだけなんですよ」と体形維持に努める上での意識を語った。3時のヒロインかなでは、手越の持論に顔をしかめ、司会の明石家さんまから「泣いてしまいそうやないか」とイジられた。

熊元は手越のトークに「別の世界って感じです」と反応。さんまが「話にならん」と笑うと、熊元は「かなでちゃんは正月すごい太ったとか言ってましたけど、太ってんの正月だけじゃないので」と切り出し、笑いを誘った。

熊元は「正月だけ急に太ることはない。逆におせちやからヘルシーで痩せてまうので。焼き豚ぐらいですかね」と語り、スタジオを驚かせた。「だから足りないってなって、コンビニのカップ焼きそばとか、お店が開いてないので、コンビニでジャンクなものを食べてしまう」と語った。また熊元は「お餅も食べないので」と明かし、「味があんまりないわりにおなかいっぱいになるなっていうので」と説明しスタジオを笑わせた。さんまは「何かつけたらええやないか」とツッコんだ。