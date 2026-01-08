総合格闘家のエドポロキング選手（24）が、2026年1月4日にXを更新。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手（39）らとの集合写真を公開した。

弟も「兄貴が小さく見えました」

エドポロキング選手はXで、「刺激をありがとうございました 2026年は絶対にブチかます！ やり切るんで応援お願いします」と投稿。ダルビッシュ有投手を含む、4人での集合写真を公開した。

公称身長196センチ、体重100キロのダルビッシュ有投手だが、エドポロキング選手ら3人の外国人に囲まれ、高身長が目立たず、体つきも細く見える。なお、エドポロキング選手は身長204センチ、体重120キロだ。

Xユーザーからは「196cmのダルビッシュが一番小さいってどゆことなんすか？？？w」「周りがデカすぎてダルさん小さく見える笑」「ダルさんがちっさく見えるのは錯覚なの？ みんな190超えてるのに...」「みんな身体ごついな！ ダルビッシュ選手も相当大きいのに」などのコメントが寄せられている。

また、ダルビッシュ有投手の弟のダルビッシュ翔さん（36）も、エドポロキング選手の投稿に「兄貴が小さく見えました」と反応している。

エドポロキング選手は、ダルビッシュ翔さんが所属するグループ「大阪租界」でも活動経験がある。弟に、2025年プロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから2位指名された、エドポロ・ケイン選手（22）がいる。