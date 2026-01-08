TWICE、世界的ランジェリーブランドとコラボ！ 個性的なブラ・オン・トップスなど魅力的なビジュアル公開

TWICEのナヨン、ジヒョ、モモ、ツウィが、世界的ランジェリーブランドとのコラボレーションを通じて新たなビジュアルを公開した。

世界的ランジェリーブランド「Victoria’s Secret」のヤング向けライン「PINK」は1月8日、公式SNSを通じて、4人とのコラボを告知する投稿を行った。

【写真】モモ、胸元ぱっくりランジェリー衣装

公開された写真でナヨン、ジヒョ、モモ、ツウィの4人は、「PINK」のアルファベットを1文字ずつ手に持ち、自信に満ちたポーズを披露している。

鮮やかなピンクの世界観の中で、4人はそれぞれ異なる魅力を放ち、ブランドが持つ自由でポジティブなムードを体現している。自信に満ちた表情と洗練されたスタイリングが相まって、グローバルスターとしての存在感を際立たせた。

特にトップスの上にブラジャーを重ね着する個性的なスタイルのツウィや、ショーツをあえて見せるサギングファッションを披露したナヨンは、特に強い印象を残した。

（写真＝PINK公式Instagram）上からナヨン、ジヒョ、モモ、ツウィ

これに先立ち、4人は昨年10月、米ニューヨーク・ブルックリンで開催された「Victoria’s Secret Fashion Show 2025」に出席し、ライブパフォーマンスを披露した。ステージ上で見せたランジェリーファッションは即完売を記録し、大きな話題性を証明した。

なお、ワールドツアーを開催中のTWICEは来る4月、日本・東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」の追加公演を開催する予定だ。