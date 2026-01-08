TOMORROW X TOGETHER、“デビュー7周年”記念コンサート開催決定！「ファンの皆さんへ感謝…」

TOMORROW X TOGETHERが、デビュー7周年を記念してスペシャルコンサートを開催する。

TOMORROW X TOGETHERは1月8日14時、グローバル・スーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、「2026 TXT MOA CON」開催の知らせを伝えた。

【写真】TXT、キンプリと“眼福ショット”

「2026 TXT MOA CON」は、TOMORROW X TOGETHER（TXT）とファン「MOA」、そして「コンサート」を組み合わせた名称だ。

5人のメンバーは、同時に公開されたポスターでレザージャケットのスタイリングと鋭い眼差しを披露し、視線を集めた。ギターをモチーフにしたロゴも、新たな公演への期待感を高めている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

所属事務所BIGHIT MUSICは、「デビュー7周年を迎え、これまで共に歩んできたファンの皆さんへ感謝を伝え、より近くで呼吸を交わしたいというTOMORROW X TOGETHERの思いを込めて企画した」と説明。「バンドによるライブパフォーマンスで、見どころと完成度を兼ね備えたステージを披露する予定だ」と付け加えた。

生き生きとしたバンドライブは、今回の公演における大きな見どころだ。物語性とパフォーマンスを融合させたステージで“ステージテラー（ステージ＋ストーリーテラー）”としての力量を発揮してきた彼らの、さらなる新たな魅力が際立つと期待される。

公演は2月27日〜3月1日までの3日間、ソウルのKSPO DOMEで開催される。全3公演はオンラインライブストリーミングでも視聴可能で、詳細は後日Weverseで案内される予定だ。

TOMORROW X TOGETHERは昨年8月、BIGHIT MUSICと全員再契約を結び、今年デビュー7周年を迎える。今回のスペシャルコンサートは、ファンにとって意味深い贈り物となりそうだ。

なおTOMORROW X TOGETHERは、4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT : TOMORROW’」の一環として、日本5大ドームツアーを盛況のうちに開催中。1月21・22日に東京、2月7・8日に大阪でファンと会う予定だ。

さらに1月26日には、日本デジタルシングル『SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）