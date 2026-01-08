中村麗乃の歌声に堂本光一びっくり、神田沙也加さんに「本当にめっちゃ似てると思って」
DOMOTO・堂本光一（47歳）が、1月7日に放送されたラジオ番組「TOKYO SPEAKEASY」（TOKYO FM）に出演。亡くなった神田沙也加さんの思い出を話しながら、神田さんがミュージカルで演じた役を幾つか演じている中村麗乃に「本当に似てる」と語った。
DOMOTO・堂本光一と「Endless SHOCK・Endless SHOCK -Eternal-」で共演した中村麗乃がトークを行うことに。中村は亡くなった神田沙也加さんが好きで、「SHOCK」シリーズに出ていた神田さんの映像を見ていたと話し、さらに「ダンス・オブ・ヴァンパイア」でも神田さんが演じた役を演じているという話題となる。
堂本は「でも、ゆくゆくはね、目指せ『マイ・フェア・レディ』ね」と、神田さんが主演した作品に中村もいつか出演できることを願っていると話し、「俺、稽古場で歌声を聞いた時に、いや、本当にびっくりした。沙也加おる！と思った。いや、本当に似てる。ま、それは憧れがあるからね。その、あ、この人みたいになりたいっていう憧れの中からこう出てくるものなんだろうけど。いや、本当にめっちゃ似てると思って。なんか当時の記憶が思い出させられたくらい、いやあ、似てますよ」と語った。
