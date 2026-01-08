バーガーキング®新作は冬限定♡濃厚きのこ尽くしマッシュルームワッパー

寒い季節になると、こってり濃厚な味わいが恋しくなりますよね。そんな冬気分にぴったりの新作が、バーガーキング®から登場します。人気シリーズ「マッシュルームワッパー®」の冬限定バージョンは、きのこの旨味とまろやかなソースが主役。頑張る毎日のご褒美や、ほっと一息つきたいランチタイムにもぴったりな一品です♡期間限定だからこそ味わいたい、この冬注目のバーガーをご紹介します。

冬限定ソース×4種きのこ

今回の主役は、サワークリームとオニオンペーストに、オレガノ・タイム・セロリシードの3種のハーブを加えた「特製サワークリームオニオンソース」。

直火焼きの100%ビーフパティに、マッシュルーム2種、エリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に重ね、コクがありながらもやさしい味わいに仕上げています。

きのこの香ばしさとクリーミーなソースの相性は、まさに冬仕様のごちそうバーガーです。

ルピシアのサクラが春を告げる、桜のお茶シリーズ2026限定登場

選べる3タイプの新作

『ウィンタースペシャルマッシュルームワッパー®』は、単品840円、セット1,140円。ビーフパティ1枚でバランスよく楽しめます。

『ウィンタースペシャルダブルマッシュルームワッパー®』は、パティ2枚入りで食べ応え抜群。単品1,190円、セット1,490円。

『ウィンタースペシャルマッシュルームワッパー®Jr.』は、お手頃サイズで単品540円、セット840円。気分やお腹の空き具合に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

定番シリーズも好評発売中

マッシュルームワッパー®

ダブルマッシュルームワッパー®

マッシュルームワッパー® Jr.

冬限定だけでなく、定番の『マッシュルームワッパー®』『ダブルマッシュルームワッパー®』『マッシュルームワッパー®Jr.』も引き続き販売中。

こちらは焦がし醤油と「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた香り高い味わいが魅力です。価格は新作と同じく、単品840円、1,190円、540円から。

食べ比べして、自分好みの一品を見つけるのもおすすめです。

冬だけのご褒美バーガー

きのこの旨味と濃厚ソースが楽しめるウィンタースペシャルマッシュルームワッパー®は、寒い季節にこそ味わいたい限定メニュー。定番シリーズとあわせて選べるラインアップも充実しています♪

販売は2026年1月9日(金)から期間限定なので、気になる方は早めにチェックして、冬の贅沢バーガータイムを楽しんでください。