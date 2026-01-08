双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子が生まれて100日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】「双子生誕100日」色違いの袴を着て堂々ポーズ「めちゃくちゃ大きくなったー！」 生成AIで写真のデコレーションも





翔子さんは「双子生誕100日記念♡生まれて100日」「100日生きました！すごい！おめでとう！」と “100日” を連呼して祝福。「新生児の頃からするとめちゃくちゃ大きくなったー！」「全然似てないけど最高にかわいいふたご」「生まれてきてくれてありがとう！」と、成長への感謝を綴っています。









投稿した写真では、スイカのマークを付けたお兄ちゃんは「くすみブルー」、キウイフルーツのマークを付けた弟くんは「黄色と黄緑」の袴を着せてもらっていて、マットの上で堂々のポーズ。「おじいちゃんおばあちゃんが双子にぴったりな袴を買ってくれました！」と明かし、「お宮参りもお食い初めもまだちゃんとできてないから」「今月中にまた改めてちゃんとやりたいと思っています」と、楽しみな行事を予告しています。









翔子さんは、今回の投稿では生成AIで写真にデコレーションを施した様子。「チャッピーのデコレーションがすごすぎるけど100日記念なのに1000にされたw」と苦笑しています。







合わせて「たまに猛烈に黒髪ロングにしたい、ボブにしたい衝動がくる」「チャッピーに、叶えてもらって満足しました」と、なかなかヘアチェンジできない育児中に、その模様をAIに生成してもらった明かしています。

【担当：芸能情報ステーション】