「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が、7日配信のABEMAのニュース番組「ABEMA Prime」に出演。老後を孤独に過ごさないためのアドバイスを送った。

番組では、高齢者の1人暮らしが過去最多を記録したという話題を紹介。特に、人付き合いの少ない男性シニアが孤独に陥りがちで、「若い時に友達をつくっておけば」「1年以上誰とも話していない」などと語る高齢男性のインタビューも伝えた。

ひろゆき氏はまず「高齢男性に限らず、1人で大丈夫な人ってかなり少ないんですよね」と分析。「自分が好かれていなくて1人になってしまっているにもかかわらず、『人付き合いが煩わしいからやらなくていいんだ』とか『私は1人で生きられるんだ』と言って、長期的に話し相手がいなくて寂しくなって孤独を感じるってなる」と話した。

また「孤独でも大丈夫だと思う人」について「海外旅行に1人で行くタイプの人は結構大丈夫だと思う。行く先々で友達作ったりとか、単純に1人で行って写真撮ってるだけで楽しいとか」と持論。一方で「国内旅行でも友達がいないといけないみたいなタイプは、人恋しいになってしまう。自分が人恋しいタイプだなっていうのは早めに認識した方がいい」とし、「気付いたのが高齢になってからだともう手遅れなので」と辛口アドバイスを送った。

率直過ぎる助言に共演の山田邦子が「手遅れ。バッサリ」と苦笑すると、ひろゆき氏は「手遅れです」と再び断言していた。