ユーザーフレンドリーなスポーティ・クルーザー

カワサキは2025年9月27日に、クルーザーモデル「VULCAN S（バルカンS）」のボディカラーとグラフィックを一新し発売しました。

バルカンSは、2015年に市場に投入されたクルーザータイプの大型バイクです。そのルーツである「バルカン」シリーズは、北米市場向けモデルを含めると1984年から続く長い歴史を持つ人気バイクであり、バルカンSはその最新モデルとして位置づけられています。

心臓部には、最高出力61馬力、最大トルク62Nmを発生する649ccの並列2気筒エンジンを搭載しています。このパワーユニットにより、ゆったりとしたクルージングからスポーティな走りまで、幅広い走行シーンに対応する懐の深いパフォーマンスを可能にしています。

エクステリアは、斜めにスラントした異形ヘッドライトが個性を主張し、フューエルタンクからテールエンドにかけて描かれる、流れるような曲線が、このクルマの伸びやかなフォルムを際立たせています。全体的にゆったりとしたスタイルでありながら、エンジンを取り囲むように配置された独特なフレームワークがたくましい印象を与えます。

ボディサイズは全長2310mm×全幅855mm×全高1090mmで、シート高は705mmに設定されており、良好な足つき性もバルカンSの特筆すべき点です。

さらに、ライダーの体格に合わせてステップやハンドルバー、シートを調整できるアクセサリーもラインナップされており、各自が好みのライディングポジションへカスタマイズできます。この高い汎用性が、市街地での普段使いからロングツーリングまで、様々な場面での活躍を支えるファクターとなっています。

今回実施された一部改良では、ボディカラーとグラフィックが刷新され、「メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック」の1色展開となりました。このカラーリングは、車体全体をブラック基調としながら、フューエルタンクやフェンダーなどにグラファイトグレーをあしらい、クールで洗練されたデザインを特徴としています。

新しいバルカンSの車両価格（消費税込）は105万6000円となります。

同モデルに対し、ネット上やSNSなどでは、「この値段はお買い得！」「最近のバイクは高すぎる」といった価格面に対する意見や、クルーザーでありながらスポーツ走行向けの並列2気筒（パラツイン）エンジンを搭載している点について「クルーザーでパラツインは個性的で面白い」「流用エンジン（Ninja 650系）だからこそ、この低価格が実現できている。専用設計にこだわらなくても十分魅力的」といったコメントも散見されました。

また、最近のトレンドもありクラッチ操作不要の「オートマ（AT）モデルが欲しい」、より余裕のある走りを求めて「さらなる大排気量を」などといった要望も見受けられました。