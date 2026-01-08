バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（佐賀県鳥栖市）が中学生女子のクラブチーム「SAGA久光スプリングスU15（15歳以下）」へのトライアウト（選考会）参加者を募集している。

「SAGA久光スプリングスU15」は2024年、将来日本代表や国内トップリーグの大同生命SVリーグで活躍できるようなプロバレーボール選手を育成しようと「ともに世界へ」を合言葉に誕生した。

募集の対象は現小学6年生、中学1年生の女子で、ビデオ会議アプリ「Zoom（ズーム）」での1次選考の後、トスやスパイク、サーブなど基本スキルの審査、体力測定の2次選考を行い、合格者を決める。

トライアウトは公式サイトの応募フォーム＝https://forms.gle/e6ZS8TiDn7KEak2s7＝に申し込む。競技経験の有無、居住地域は問わない。

活動はトップチームが練習拠点にしている鳥栖市のサロンパスアリーナで月、水、金、土に行う。指導は「SAGA久光スプリングスU15」の久保山尚（くぼやま・しょう）監督（33）が担当する。SVリーグとVリーグの下部組織31チームが集まり、25年秋に開催された「SV−V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」では4位となった。

久保山監督は高校バレー界の強豪、東福岡高出身。現役時代はVリーグ男子1部（現SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS（現ジェイテクトSTINGS愛知）でセッターとして活躍した。「心…人間力の部分もバレーには欠かせません。あいさつや準備といった当たり前のことはもちろん、活動を通して仲間を支え、思いやる気持ちも育んでいきたい。やる気やモチベーションを維持しながら、レベルアップしていく手助けができるように、私自身も一緒に成長していきたいです」と参加を心待ちにしている。

「SAGA久光スプリングスU15」についての問い合わせはsprings-academy.honkou@saga-springs.co.jpまで。（西口憲一）