「衝撃の瞬間」と英紙報道。“やるなら来い”と煽る場面も。勝てないスパーズがファンと衝突「ポロも別の激しい口論に巻き込まれた」
またも勝利を掴めなかった。
トッテナムは現地１月７日、プレミアリーグの第21節で、ボーンマスと敵地で対戦し、２−３で敗れた。これで３試合勝ちなし、７勝６分け８敗の戦績で勝点27の暫定14位となった。
選手もファンもフラストレーションがたまっているのかもしれない。試合後には両者が衝突したようだ。イギリス紙『THE Sun』は、「ミッキー・ファン・デ・フェンが敗戦後に、トッテナムファンを挑発する衝撃の瞬間」などと伝える。
「オランダ人選手は観客たちに怒りを込めて腕を振り、そのうちの１人を“やるなら来い”と煽るような仕草まで見せた。彼は最終的にスタッフに引き離されたが、チームメイトの（ペドロ・）ポロも別の激しい口論に巻き込まれた」
トッテナムは10日にFAカップの３回戦でアストン・ビラとホームで相まみえる。悪い流れを変えられるような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「“やるなら来い”」試合後にサポーターと衝突したファン・デ・フェン
