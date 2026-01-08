元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。所属球団が決まってメジャー挑戦のスタートを切った3人の日本人について語った。

江川氏にとって栃木・作新学院の後輩である今井達也投手（27）は、アストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意。出来高を含め最大6300万ドル（約98億9100万円）で、1、2年目のシーズン後にオプトアウト（契約破棄）条項が付く異例の契約となった。

契約同様に江川氏の評価も高い。

「ストレートも速くなったし、スライダーも切れがいい。メジャー向き。日本のピッチャーよりメジャー（のピッチャー）に近いので向こうで困ることはない」と評した。

「どれくらい勝つか楽しみ」と期待する一方で、貴重なアドバイスも…。

「向こうは打つ感覚で待っているので、（自信のある）真っすぐで勝負したくなるでしょうけど、（相手は）真っすぐ1本で待っているので、日本で投げているときより少しスライダーを多めに投げると成功するんじゃないかな」と、変化球の割合について言及した。