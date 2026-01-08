お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅう（40）が8日までに更新されたYouTubeチャンネル「ネルソンズチャンネル【公式】」に出演。トリオが“緊急事態”に陥っていることを明かした。

「※緊急で動画を回しました。今の状況を全て話します。助けて下さい」とのタイトルで更新された動画には黒のスーツ姿の和田が登場。

神妙な面持ちで「凄い深刻な状況に陥ってまして」と切り出し「1月24日、1月25日のこの2日間で、我々ネルソンズが、単独ライブをやるのですが、チケットが全く売れておりません」と告白。

300席で満席のところが24日公演、25日公演それぞれ100枚ずつしかチケットが売れておらず「両方100枚、100枚で、満席にするには200枚、200枚が必要で…本当に来てほしいですね」と切実に訴えた。

「僕らは、精いっぱいやります。本気で挑んでますんで、どうかちょっとでも気になった方、これ（動画）を見た方お願いします。どうか来てください。本気です。本気来てほしいです！」と一礼した。

視聴者からは「ネルソンズほどの人気者でキャパが埋まらないのは驚いた」「ほんとに緊急な場合あるんだ」「頑張れ」「仕事入らなそうなら行きます！」「そんなにチケット残ってるの意外すぎる！！」「満員になってほしい」「この手のネタだろうと思ったら思いの外深刻だったｗ」と、さまざまなコメントが寄せられた。

トリオの単独ライブ「FAMILY」はYOSHIMOTO ROPPONGI THEATER（東京・六本木）で24、25日の2日間開催。結成17年目のトリオにとって初の2公演開催となる。料金は前売4000円、当日4500円。