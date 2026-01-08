「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が、7日配信のABEMAのニュース番組「ABEMA Prime」に出演。早期の保育園利用に私見を述べた。

番組では、子どもを0歳や1歳から保育園に預けることの影響について議論した。ひろゆき氏は「子供の言葉の覚え方からすると、いろいろ言われ続けたものが音のパターンとして頭に入って、しゃべり始める」と説明。「0歳1歳から入れてしまうと、自分に向かってずっとしゃべる人がいなくなっちゃう」とし、「いくらしゃべってもちゃんと聞いてくれるとか、何か言ったら相手してくれるよねとか。音を出した時に反応してくれる人がいることでコミュニケーション能力や非認知能力が育っていく。構造の問題があるので、基本的には親といた方がいいよね」と自身の考えを語った。

0歳は園児3人に対し保育士1人、1歳では園児6人に対し保育士1人とする配置基準にも疑問を示し「経済的な状況でそれ（自宅保育）ができない人もいるというのであれば、6人の1歳児を1人で見るのではなくて、もっと基準を変えた方がいいと思う。0歳児3人はやめた方がいいと思う」と訴えた。

保育園通いの効果について、言語発達の向上や、子どもの攻撃性、不注意、多動性を低減するなどとした調査結果もあるが「保育園に行った方がいろんな子どもたちとコミュニケーションするので、社会的能力が高くなるのは当然。ただ、それ以外の家庭で育てなきゃいけないものを後回しにするのはいかがなものなのという話です」と語った。