ディズニーの人気アニメ「塔の上のラプンツェル」の実写版映画化に向け、ようやくメインキャストが決定した。美しい金髪の王女ラプンツェル役にはオーストラリア出身のティーガン・クロフト（２１）が、大泥棒でお調子者の青年フリン・ライダーには米ミュージカル俳優マイロ・マンハイム（２４）が、それぞれ務める。

ティーガンは２０１６年のＳＦ映画「ＯＳＩＲＩＳ／オシリス」で主役に大抜擢され、１８年からは米動画配信サービスＨＢＯ Ｍａｘのドラマ「Ｔｉｔａｎｓ／タイタンズ」でスーパーヒーロー、レイチェル・ロス役で出演している。

一方、マンハイムは２０１８年に始まったディズニー・チャンネルの青春ミュージカルコメディ「ゾンビーズ」に主演している。

脚本は「ソー：ラブ＆サンダー」のジェニファー・ケイティン・ロビンソンが担当し、「グレイテスト・ショーマン」のマイケル・グレイシー監督がメガホンをとる。

ディズニーは昨年、実写版「白雪姫」が大コケしたことから、実写版「塔の上のラプンツェル」の製作を一時中止していたが、ここにきて一気に製作が本格化するとみられる。

２０１０年に大ヒットしたアニメ版「塔の上のラプンツェル」は、魔法の力を持つラプンツェルが、人里離れた塔から無法者のフリン・ライダーによって救出されるストーリー。マンディ・ムーアとザッカリー・リーヴァイがそれぞれ声優を務めた。

同作は、世界で約５億９１００万ドル（約９２６０億円）の興行収入を記録。２０１２年には短編映画「塔の上のラプンツェル エバー・アフター」が製作され、１７年からディズニー・チャンネルで「ラプンツェル ザ・シリーズ」が１９年まで３シーズン放送された。