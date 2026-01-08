【くら寿司×「シナモロール」コラボキャンペーン】 1月9日～ 開催予定 ※無くなり次第終了

くら寿司は、サンリオキャラクター「シナモロール」とのコラボキャンペーンを1月9日より開催する。

本キャンペーンでは期間中、全国のくら寿司店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」で当たりが出ると、シナモロールやその仲間たちが描かれた、ここでしか手に入れることができない特別な景品がプレゼントされる。

また、2,500円以上の会計ごとにオリジナルグッズが貰える「プレゼントキャンペーン」も実施。第1弾が1月9日から、第2弾が1月23日から開催予定となっており、それぞれ景品が無くなり次第終了となる。

さらに、今回のコラボではシナモロールをイメージしたオリジナルメニューも登場。コラボキャンペーン開始に先駆けてメニューやグッズを撮影できる機会を得たので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。

コラボキャンペーン期間中にはお得なメニューが提供される「とろと寒ぶり」フェアや冬限定スイーツ、くら寿司オリジナルの恵方巻も登場するので、これらも合わせてチェックしていただきたい。

□くら寿司×「シナモロール」コラボキャンペーンのページ

「ビッくらポン!」で当たるくら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズ

実施期間：1月9日～2月3日 ※無くなり次第終了

「ビッくらポン!」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン!」で当たりが出ると、シナモロールたちのフィギュアストラップ、缶バッジ、マスキングテープといった景品が貰える。

各景品はいずれも今回のキャンペーンでしか手に入れることができない特別なものとなっているので、気になっている方はぜひくら寿司へ足を運んで美味しいお寿司に舌鼓を打ちつつ、景品をゲットしていただきたい。

【フィギュアストラップ（全6種）】

フィギュアストラップは全6種。様々な表情や仕草がかわいい

ボールチェーン付きでカバンなどに付けて一緒にお出かけを楽しめる。複数個ジャラっと付けてみるのも良さそうだ

【缶バッジ（全6種）】

缶バッジは全6種。コラボのために描き下ろされたくら寿司オリジナルデザインのビジュアルが使用されている

手のひらに乗せてみるとサイズ感がわかりやすいかと思う

【マスキングテープ（全4種）】

マスキングテープは全4種。お寿司をモチーフにした衣装を着たシナモロールたちがとってもキュート

くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【第1弾】クリアファイル（全4種）

実施期間：1月9日～無くなり次第終了 ※合計で先着30万名限定

コラボ期間中、くら寿司にて2,500円のお会計ごとにシナモロールたちがデザインされた景品が貰えるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計2回に渡って開催。今回は1月9日からの第1弾景品「クリアファイル」が先行でお披露目された。

クリアファイルは全4種。デザインは本コラボのための描き下ろしとなっており、お寿司をイメージした衣装を着用したシナモロールたちがかわいく描かれている。

景品の配布は先着30万名限定。無くなり次第終了となってしまうので、確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【クリアファイル（全4種）】

クリアファイルは全4種。A4サイズのプリントなどがジャストサイズで収納可能だ

裏面はそれぞれ共通デザインになっている

くら寿司×「シナモロール」コラボメニュー

販売期間：2026年1月9日～2月3日

※店舗により価格は異なります。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。

今回のコラボでは、シナモロールをモチーフにしたくら寿司オリジナルメニューが登場。雲の上で生まれたシナモロールをイメージした「シナモロールのお空にふわふわうどん」と「シナモロールの空飛ぶりんごソーダ」が期間限定で販売される。

うどんは今回のコラボのために描き下ろされたビジュアルを使用した蓋が付属した状態で提供される。また、りんごソーダにはシナモロールのストローチャームが付いており、シナモロールファンはもちろん、小さな子どもにも喜ばれそうなものとなっている。ぜひ写真撮ったりして楽しんでいただきたい。

【コラボメニュー】

「シナモロールのお空にふわふわうどん」 価格：580円 販売期間：1月9日～2月3日

シナモロールたちがデザインされた専用の蓋を開けてみると真っ白！

ふわふわのホイップクリームを、シナモロールが生まれた雲に見立てているとのこと。シナモロールが空に浮かぶような世界観を表現しているそうだ

箸を入れてみると中からたっぷりのたらこソースが絡まった麺が登場。よく混ぜて食べよう

「シナモロールの空飛ぶりんごソーダ」 価格：490円 販売期間：1月9日～2月3日

シナモロールのストローチャーム付き

さっそくストローに装着

完成。かわいい！

とろと寒ぶりフェア

開催期間：1月9日～

くら寿司では「シナモロール」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は「【大分県産】豊後活〆寒ぶり」や「国産ひらめ（一貫）」、「熟成中とろ」などを楽しめる「とろと寒ぶりフェア」が1月9日より期間限定で開催される。

さらに、同日からは冬限定スイーツとして、くら寿司公式YouTubeチャンネル「178 イナバニュース」の開設6周年を記念した商品「178（イナバ）最中」が登場。また、“万博レガシー”として、大阪・関西万博店で販売した特別メニューの開発ノウハウやアイデアを活かしたという「世界の料理」新メニュー・ニッケイ料理が期間・数量限定で販売される。

これらのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【とろと寒ぶりフェア（一部）】

「【大分県産】豊後活〆寒ぶり」が300円など

【冬限定スイーツ（一部）】

「178（イナバ）最中」 価格：280円

【ニッケイ料理/世界の料理】

「タルタレ・マキ」が330円など

大阪・関西万博店で販売されていた「世界のグルメ」が気軽に楽しめる価格にアレンジされて登場。各115円

【恵方巻】

「シナモロールの恵方巻 3本セット」 価格：1,200円 予約期間：1月4日～2月3日 受け渡しは2月3日。※持ち帰り限定でステッカー付き

くら寿司おすすめの恵方巻も2月3日まで予約受付中。価格は「豪華かに太巻」が600円など。受け渡しは2月3日。※持ち帰り限定

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663574

(C)Expo 2025