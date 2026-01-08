SKE48ÃæºäÈþÍ´¡¢³èÆ°¼«½Í ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ª¤è¤Ó¹ÔÆ°¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/08¡ÛSKE48¤ÎÃæºäÈþÍ´¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£8Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤êÃæºäÈþÍ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤ëÏ¢ÍíÅù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸í²ò¤ò¾·¤¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ª¤è¤Ó¡¢¹ÔÆ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅö³º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜ¿Í¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ËÜ·ï¤ò¼õ¤±¡¢Åö³º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¼ÒÆâµ¬Äø¤Ë´ð¤Å¤Ä¨²ü½èÊ¬¡×¡¢Ãæºä¤â¡ÖËÜÆü¡Ê1·î8Æü¡Ë¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¡×¤È½èÊ¬¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæºä¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Î³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤òÃø¤·¤¯Â»¤Í¤ë»öÂÖ¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿ÁÇ¤è¤êSKE48¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÀ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¡É¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæºä¤Ï2005Ç¯06·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯12·î9Æü¤Ë9´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¡£2024Ç¯¡¢SKE48¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ß¥ß¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥àE¤Ë½êÂ°¤·¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï35th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKarma¡×¤Ç½é¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÁ´°÷»²²Ã¤Î27th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎøÍî¤Á¥Õ¥é¥°¡×¤Ï¤Î¤¾¤¯¡Ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
