【めんつゆだけ】余り切り餅、この食べ方があった！『揚げだし餅』フライパンで簡単

お正月にたっぷり堪能したお餅。ひと通り楽しんだと思っていたら、まだこんなアレンジがありました。

こんがり揚げた餅がだしを吸って、口に入れた瞬間じゅわ〜っ。中はとろり、表面は香ばしく、味つけは「めんつゆ」だけだから、おいしさも間違いない一皿です。

『揚げだし餅』のレシピ

材料（2人分）

切り餅……3個（約150g）

大根おろし……50g

〈だし汁〉

めんつゆ（3倍希釈）……大さじ1

熱湯……大さじ1

ねぎの小口切り……適宜

サラダ油

好みで一味唐辛子

作り方

（1）下準備する

餅は横半分に切り、5分ほどおいて切り口をかるく乾燥させる。大根おろしはざるに上げて水けをきる。〈だし汁〉の材料を混ぜる。

（2）揚げ焼きにして仕上げる

フライパンにサラダ油大さじ4を中火で熱し、餅を間隔をあけて入れる。ときどき返しながら3〜4分揚げ焼きにする（油はねに注意）。油をきって器に盛り、大根おろし、ねぎをのせ、だし汁をかける。好みで一味唐辛子適宜をふる。

余ったお餅も、少し手をかけるだけで違った表情に。気取らず作れて、たまらないしみじゅわ感。お正月の名残を、最後までおいしく味わって♪

市瀬 悦子イチセ エツコ 教えてくれたのは… 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2021年1月2日号より）