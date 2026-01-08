【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（11月）16:00
予想　-0.9%　前回　1.5%（前月比)
予想　2.7%　前回　-0.7%（前年比)

フランス貿易収支（11月）16:45
予想　N/A　前回　-39.18億ユーロ

フランス経常収支（11月）16:45
予想　N/A　前回　11.0億ユーロ

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（12月）19:00　
予想　-14.6　前回　-14.6

ユーロ圏景況感指数（12月）19:00
予想　96.8 　前回　97.0 （景況感指数)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（11月）19:00
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.5%（前年比)

ユーロ圏雇用統計（11月）19:00
予想　6.4%　前回　6.4%（ユーロ圏失業率)

【スイス】
消費者物価指数（CPI）（12月）16:30
予想　0.1%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　0.1%　前回　0.0%（前年比)

【南アフリカ】
製造業生産高（11月）20:00
予想　N/A　前回　1.0%（前月比)

【ブラジル】
鉱工業生産指数（11月）21:00
予想　-0.4%　前回　-0.5%（前年比)

【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（12月）21:00
予想　0.4%　前回　0.66%（前月比)
予想　3.8%　前回　3.8%（前年比)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（12月）21:30
予想　N/A　前回　23.5%（前年比)

貿易収支（10月）22:30
予想　N/A　前回　-528.0億ドル

新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）22:30
予想　21.0万件　前回　19.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（12/21 - 12/27）
予想　188.9万件　前回　186.6万件（継続受給者数)

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想　3.3%　前回　3.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　0.9%　前回　1.0%（単位労働費用・前期比)

卸売在庫（確報値）（10月）9日00:00
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　-0.2%（卸売売上高・前月比)

【カナダ】
国際商品貿易（10月）22:30
予想　-14.0億カナダドル　前回　1.5億カナダドル

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。