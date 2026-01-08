テクニカルポイント　ドルカナダ、上昇トレンドを確認

1.4029　一目均衡表・雲（上限）
1.3987　一目均衡表・雲（下限）
1.3900　100日移動平均
1.3892　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3867　現値
1.3863　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3844　200日移動平均
1.3810　一目均衡表・基準線
1.3764　一目均衡表・転換線
1.3755　10日移動平均
1.3751　21日移動平均
1.3639　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3617　エンベロープ1%下限（10日間）

　ドルカナダは昨年末から上昇の動きが強まっている。１０、２１日に続いて２００日線も上回っている。トレンド性の確認として、１０＋２１日線のゴールデンクロスも確認された。ＲＳＩ（１４日）は６０．３に上昇、買いバイアスが優勢になっている。目先は２００日線（１．３８４４）がサポート水準として参照される。上値メドとしては、心理的水準１．３９００が注目される。