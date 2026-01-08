テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを確認 テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを確認

テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを確認



1.4029 一目均衡表・雲（上限）

1.3987 一目均衡表・雲（下限）

1.3900 100日移動平均

1.3892 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3867 現値

1.3863 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3844 200日移動平均

1.3810 一目均衡表・基準線

1.3764 一目均衡表・転換線

1.3755 10日移動平均

1.3751 21日移動平均

1.3639 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3617 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは昨年末から上昇の動きが強まっている。１０、２１日に続いて２００日線も上回っている。トレンド性の確認として、１０＋２１日線のゴールデンクロスも確認された。ＲＳＩ（１４日）は６０．３に上昇、買いバイアスが優勢になっている。目先は２００日線（１．３８４４）がサポート水準として参照される。上値メドとしては、心理的水準１．３９００が注目される。

