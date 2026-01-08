豪ドルドルは中銀副総裁発言受けて０．６７００ドル割れ＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは午前中に0.6720ドル台を中心とした推移から、午後に0.6696ドルを付けた。ハウザー豪準備銀行（中央銀行）副総裁が、地元メディアとのインタビューで、3％を超える現状のインフレ率について高すぎるとしたものの、個々のデータ発表に反応するのではなく、1－2年の視点で見極めが必要との姿勢を示した。これを受けて、それまで100％織り込まれていた5月までの利上げ期待が80％前後に低下しており、豪ドル売りにつながった。これまでの利下げサイクルは終了を示唆していたが、その後利上げに向かうのではなく、長期にわたって据え置きが続くか可能性が意識されている。

豪ドル円では豪ドル売りに加え、156円95銭まで上昇した後、156円50銭台を付けているドル円での円買い分も加わり、午前の105円53銭から104円70銭台を付けた。



NZドルドルは0.57ドル台後半の狭いレンジでもみ合い。対円でのNZドル売りもあって少し上値が重いが0.5750ドル台を維持している。

NZドル円は昼前からの円買いを受けて90円50銭を挟む推移から、90円00銭を付けている。



今週の主な発表予定

豪州

01/07 09:30 住宅建設許可 （11月） 結果 15.2% 予想 2.1% 前回 -6.4% （前月比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 結果 3.4% 予想 3.6% 前回 3.8% （前年比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 結果 0.0% 前回 0.0% （前月比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 結果 3.2% 予想 3.2% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 結果 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）

01/08 09:30 貿易収支 （11月） 結果 29.36億豪ドル 予想 50.0億豪ドル 前回 43.85億豪ドル



NZ

特になし

