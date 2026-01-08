½÷»ÒSP¤Ï¥°¥ì¥ó¤¬¼ó°Ì¡¡¸ÞÎØÁª¹Í¤ÎÁ´ÊÆ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡¡¡Ú¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÁ´ÊÆÁª¼ê¸¢¤Ï7Æü¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò·è¤á¡¢83.05ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£À¤³¦½÷²¦¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤¬81.11ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢¥¤¥¶¥Ü¡¼¡¦¥ì¥Ó¥È¤¬3°Ì¡£9Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ú¥¢SP¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥µ¡¦¥¨¥Õ¥£¥â¥ï¡¢¥ß¡¼¥·¥ã¡¦¥ß¥È¥í¥Õ¥¡¥Î¥ÕÁÈ¤¬75.31ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£
¡¡¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤éÃË»Ò¤Ï8Æü¤ËSP¡¢10Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÎ×¤à¡£¸ÞÎØÂåÉ½¤Ïº£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡¡