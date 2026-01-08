京都精華学園がJr.ウインターカップ3連覇…チナザが28得点20リバウンド、板倉もダブルダブル

1月8日、京王アリーナTOKYOにて「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」の最終日が行われ、女子決勝で京都精華学園中学校（京都府）と四日市メリノール学院中学校（三重県）が激突。京都精華学園が71－46で勝利を収め、U15世代の頂点に立った。

第1クォーター、京都精華学園はアニボグジェニファーチナザのインサイドなどで14－8と先制する。第2クォーターに入ると、四日市メリノールに安井穂香や豊山響寧らを中心に得点重ねられるが、京都精華学園は板倉杏紗がゴール下で着実に加点。このクォーターを22－15とした京都精華学園中が、36－23とリードを広げて前半を折り返した。

後半、京都精華学園がさらに突き放す。第3クォーター、チナザが圧倒的な高さでリバウンドを支配し、セカンドチャンスから次々と得点。守備でも四日市メリノールの得点を10点に抑え込み、25点の大差をつけて最終クォーターへ。第4クォーターは序盤には四日市メリノールの連続3ポイントなどで反撃を受けるも、リードを守り切った京都精華学園が最終スコア71－46で快勝。日本一の栄冠に輝いた。

勝利した京都精華学園は、チナザが28得点20リバウンド6ブロックという驚異的なスタッツでダブルダブルを達成。板倉も21得点16リバウンドを記録し、二本柱がゴール下を完全に制圧した。

一方、準優勝となった四日市メリノールは、佐藤悠花と庄司希望がそれぞれ12得点、安井が11得点、豊山が6得点をマーク。庄司は8つのスティールを記録するなど守備でも奮闘したが、京都精華学園の高さと決定力の前に及ばなかった。

■試合結果



京都精華学園 71－46 四日市メリノール



京都精華学園 ｜14｜22｜22｜13｜＝71



四日市メリノール｜ 8｜15｜10｜13｜＝46