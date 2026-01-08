フジ<8278.T>が後場終盤になってマイナスに転じている。午後３時ごろ、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を８１５０億円から８１４０億円（前期比０．６％増）へ、営業利益を１５５億円から１０６億円（同１８．２％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



顧客の節約志向の高まりに加えて、積極的な賃上げや物流費の高騰、老朽化した店舗の保守や修繕費用の増加などが利益を圧迫する。なお、投資有価証券売却益の計上により、純利益は５５億円から５７億円（同４９．３％増）へ上方修正した。



同時に発表した第３四半期累計（３～１１月）決算は、売上高６０５９億２７００万円（前年同期比１．３％増）、営業利益４８億１２００万円（同２１．４％減）、純利益３０億９５００万円（同０．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS