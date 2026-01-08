外為サマリー：１５６円６０銭台で推移、日経平均下落で円高に振れる 外為サマリー：１５６円６０銭台で推移、日経平均下落で円高に振れる

８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円６６銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円０４銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５６円７０銭近辺で推移し、午前１１時１０分過ぎには１５６円９５銭近辺まで上昇した。ただ、日経平均株価が下落するなか、「低リスク通貨」とされている円には買いが入り、ドル安・円高に振れた。午後０時３０分過ぎには１５６円６０銭前後まで軟化。その後は一進一退が続いた。９日の米１２月雇用統計を前に積極的な売買は見送られている様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６８２ドル前後と同横ばい圏で推移している。







出所：MINKABU PRESS