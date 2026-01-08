G大阪が新シーズンの背番号を公開! 横浜FMから加入のFW植中朝日は55番
ガンバ大阪は7日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の選手背番号を発表した。
DF中谷進之介が20番から4番、FW満田誠が51番から6番に変更。新戦力ではFW植中朝日(←横浜FM)が55番を背負う。
以下、選手背番号
1 東口順昭
2 福岡将太
3 半田陸
4 中谷進之介
5 三浦弦太
6 満田誠
7 宇佐美貴史
8 食野亮太郎
9 林大地
10 倉田秋
11 イッサム・ジェバリ
13 安部柊斗
15 岸本武流
16 鈴木徳真
17 山下諒也
18 荒木琉偉
19 池谷銀姿郎(←筑波大/新加入)
21 初瀬亮
22 一森純
23 デニス・ヒュメット
27 美藤倫
31 張奥林
32 吉原優輝(←拓殖大/新加入)
34 横井佑弥(←G大阪ユース/トップ昇格)
35 當野泰生(←G大阪ユース/トップ昇格)
36 山本天翔(←G大阪ユース/トップ昇格)
37 中積爲(←G大阪ユース/トップ昇格)
38 名和田我空
40 唐山翔自(←東京V/復帰)
41 中村仁郎(←岐阜/復帰)
42 南野遥海
44 奥抜侃志
47 中野伸哉(←湘南/復帰)
55 植中朝日(←横浜FM/新加入)
67 佐々木翔悟
97 ウェルトン
