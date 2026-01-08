株式会社サイトロンジャパンは1月8日（木）、仏Vaonis社の全自動スマート天体観測ステーション「Vespera II-X Edition」を発売した。販売台数は世界で限定150台。日本国内では同社の直販サイトおよび直営店「シュミット」で取り扱う。価格は44万8,000円。

2024年3月に発売した「Vespera II」の特別モデル。外装をスケルトンにしたことで、内部の駆動機構や光学構造が見えるようになっている。実際の撮影時にVespera IIの内部がどのように制御されているのか、その仕組みを視覚的に体験できるという。

企画背景には、単に性能を誇示するのではなく、「精密な動作」「光学設計」「ものづくりの哲学」を可視化する意図があるとしている。

撮影性能は通常モデルと同様。ソニー製のカラーイメージセンサー「IMX 585」（8.3MP）を搭載し、最大24MP（モザイクモード）の広域撮影などに対応する。

ただし、通常モデルではオプションとなる湿度センサーを標準で装備しているほか、別売りアクセサリーとしていたカーボン三脚とハードケースが付属するなどの違いがある。

専用アプリを介したスマートフォンやタブレットでの操作を前提とするのがVesperaシリーズの特徴。アプリ内のカタログにある目的の天体を選択するだけで、自動導入および自動追尾が可能となるなど、専門知識を要さずに天体観測・撮影を楽しめるとした製品だ。日本国内では2023年3月にVespera（初代）、2024年9月に高画素・高感度センサーを搭載した上位モデル「Vespera Pro」を発売している。

口径：50mm 焦点距離：250mm F値：F5 画角：2.5×1.4°（ライブモザイクモード時最大4.3×2.4°または3.25×3.25°） イメージセンサー：ソニー IMX 585 （カラー） センサー画素数：3,840×2,160（8.3メガピクセル） モザイクモード画素数：最大24メガピクセル センサーサイズ：11.2×6.3mm ピクセルサイズ：2.9μm 内臓バッテリー動作時間：4時間 ストレージ：25GB コネクター：USB Type-C 画像フォーマット：JPEG、FITS、TIFF (16bits RAW画像) 動作温度範囲：0～40℃ 外形寸法：20×9×48cm 質量：5kg