のん、藤木直人との“粉まみれ”2ショット公開！ドラマ『MISS KING』は「役者をやってきた中で大切な作品」

のんが、1月6日にアメーバオフィシャルブログを更新。自身が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』への想いと、共演者とのオフショットを公開した。

■コントラストが楽しい2枚の写真

『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。

のんは「オフショット」と題してブログを更新。「ドラマ『MISS KING / ミス・キング』明日1/7までABEMAで全話無料配信中です」とお知らせし、年末年始の休暇中に多くの視聴者が作品を観てくれたことについて「感想を見かけてとても嬉しいです」と感謝の気持ちを綴った。

続けて、本作について「役者をやってきた中で大切な作品、重要な作品になりました」と、自身のキャリアにおいて特別な意味を持つ作品であることを明かした。

最後は「写真は藤木直人さん演じる藤堂と！」と、粉まみれになりながらどこか張り詰めた空気を残した真剣な表情を見せる一方、別カットでは思わず頬が緩んだような自然な笑顔を見せるのんと藤木の2ショットを公開し、ブログを締め括った。

この投稿にファンからは

「ようやく時代がのんさんに追いついて来たよう」

「二人が笑っているオフショット写真とても素敵」

「作品中では笑っている姿が少なかったので、笑っている写真を見られてうれしく感じています」

「2枚の画像は、間違い探しの挑戦ですね」

「おふたりともいい表情ーー!!」

「なぜか懐かしい感じがする…」

「藤木さんとの師弟関係の雰囲気がよかった」

などの声が寄せられている。

