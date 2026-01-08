ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ] が1月8日大引け後(15:31)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結最終利益は前年同期比11.7％増の1474億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の4350億円→4500億円(前期は4330億円)に3.4％上方修正し、増益率が0.5％増→3.9％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の260円→270円に増額し、下期配当も従来計画の260円→270円に増額修正した。年間配当は540円(前期は500円)となる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の17.6％→20.5％に上昇した。



