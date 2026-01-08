8日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数697、値下がり銘柄数714と、売り買いが拮抗した。



個別ではコンピューターマネージメント<4491>、中国工業<5974>がストップ高。ネクストウェア<4814>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技<1723>、オーテック<1736>、三井住建道路<1776>、植木組<1867>、大成温調<1904>など106銘柄は昨年来高値を更新。ＡＩメカテック<6227>、サンデー<7450>、東京衡機<7719>、岡山製紙<3892>、宮入バルブ製作所<6495>は値上がり率上位に買われた。



一方、日本精密<7771>、大黒屋ホールディングス<6993>、岡本硝子<7746>、ヒーハイスト<6433>、日本抵抗器製作所<6977>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

