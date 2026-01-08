　8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　137636　　　 3.2　　　 44350
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 23058　　　60.8　　　　5642
３. <1321> 野村日経平均　　 13882　　　22.0　　　 53100
４. <1540> 純金信託　　　　 11711　　　 4.4　　　 21155
５. <1542> 純銀信託　　　　 11013　　 -15.0　　　 34870
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10777　　　-8.5　　　 52660
７. <1360> 日経ベア２　　　　9376　　 -11.7　　　 138.6
８. <1579> 日経ブル２　　　　7863　　　 2.3　　　 476.9
９. <1306> 野村東証指数　　　6028　　 -10.4　　　3655.0
10. <1398> ＳＭＤリート　　　4365　　　64.9　　　2097.5
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　3114　　 -14.0　　　　2713
12. <1541> 純プラ信託　　　　3080　　 -27.5　　　 10550
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　2878　　　-4.9　　　187250
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2157　　　-4.8　　　　5323
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　1997　　 -46.8　　　 744.9
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1973　　　38.7　　　2210.0
17. <1330> 上場日経平均　　　1913　　 136.5　　　 53100
18. <1615> 野村東証銀行　　　1854　　 -71.2　　　 548.6
19. <314A> ｉＳゴールド　　　1847　　 -34.5　　　 328.4
20. <2244> ＧＸＵテック　　　1814　　 -19.1　　　　3160
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1770　　　40.4　　　　 228
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1589　　　-9.1　　　 67970
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1530　　 -13.8　　　 63730
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1504　　　75.7　　　　2282
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1432　　 -73.0　　　 360.6
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1241　　 -26.3　　　 780.4
27. <1489> 日経高配５０　　　1214　　 -30.5　　　　2921
28. <1320> ｉＦ日経年１　　　1159　　　 4.1　　　 52920
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　1124　　　44.7　　　 53240
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　1066　　　-5.1　　　 40290
31. <1328> 野村金連動　　　　 995　　 -37.7　　　 16495
32. <435A> ｉＦ日本配当　　　 878　　 -36.8　　　　2247
33. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 872　　 -42.9　　　　2906
34. <200A> 野村日半導　　　　 814　　 -22.3　　　　2550
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 811　　 -38.8　　　 31040
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 799　　 -12.4　　　　1081
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 773　　 -18.5　　　 26370
38. <1358> 上場日経２倍　　　 732　　　12.6　　　 84260
39. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 720　　 -44.7　　　　8069
40. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 646　　　63.5　　　　1233
41. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 590　　 -20.8　　　 10810
42. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 553　　1248.8　　　　3787
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 546　　　51.7　　　 556.1
44. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 515　　　41.1　　　　3693
45. <1571> 日経インバ　　　　 448　　 -43.0　　　　 409
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 435　　　 2.1　　　 59750
47. <2516> 東証グロース　　　 430　　 -20.8　　　 552.3
48. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 391　　 -10.3　　　 51270
49. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 339　　 -57.3　　　 11775
50. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 335　　 -61.1　　　　1222
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース