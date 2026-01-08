ETF売買代金ランキング＝8日大引け
8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 137636 3.2 44350
２. <1357> 日経Ｄインバ 23058 60.8 5642
３. <1321> 野村日経平均 13882 22.0 53100
４. <1540> 純金信託 11711 4.4 21155
５. <1542> 純銀信託 11013 -15.0 34870
６. <1458> 楽天Ｗブル 10777 -8.5 52660
７. <1360> 日経ベア２ 9376 -11.7 138.6
８. <1579> 日経ブル２ 7863 2.3 476.9
９. <1306> 野村東証指数 6028 -10.4 3655.0
10. <1398> ＳＭＤリート 4365 64.9 2097.5
11. <2644> ＧＸ半導日株 3114 -14.0 2713
12. <1541> 純プラ信託 3080 -27.5 10550
13. <2036> 金先物Ｗブル 2878 -4.9 187250
14. <1329> ｉＳ日経 2157 -4.8 5323
15. <1568> ＴＰＸブル 1997 -46.8 744.9
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1973 38.7 2210.0
17. <1330> 上場日経平均 1913 136.5 53100
18. <1615> 野村東証銀行 1854 -71.2 548.6
19. <314A> ｉＳゴールド 1847 -34.5 328.4
20. <2244> ＧＸＵテック 1814 -19.1 3160
21. <1459> 楽天Ｗベア 1770 40.4 228
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1589 -9.1 67970
23. <1326> ＳＰＤＲ 1530 -13.8 63730
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1504 75.7 2282
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1432 -73.0 360.6
26. <1655> ｉＳ米国株 1241 -26.3 780.4
27. <1489> 日経高配５０ 1214 -30.5 2921
28. <1320> ｉＦ日経年１ 1159 4.1 52920
29. <1346> ＭＸ２２５ 1124 44.7 53240
30. <1545> 野村ナスＨ無 1066 -5.1 40290
31. <1328> 野村金連動 995 -37.7 16495
32. <435A> ｉＦ日本配当 878 -36.8 2247
33. <1671> ＷＴＩ原油 872 -42.9 2906
34. <200A> 野村日半導 814 -22.3 2550
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 811 -38.8 31040
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 799 -12.4 1081
37. <2559> ＭＸ全世界株 773 -18.5 26370
38. <1358> 上場日経２倍 732 12.6 84260
39. <1693> ＷＴ銅 720 -44.7 8069
40. <466A> ＧＸ防衛テク 646 63.5 1233
41. <1673> ＷＴ銀 590 -20.8 10810
42. <2569> 上場ＮＱヘ有 553 1248.8 3787
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 546 51.7 556.1
44. <1305> ｉＦＴＰ年１ 515 41.1 3693
45. <1571> 日経インバ 448 -43.0 409
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 435 2.1 59750
47. <2516> 東証グロース 430 -20.8 552.3
48. <1369> Ｏｎｅ２２５ 391 -10.3 51270
49. <1547> 上場ＳＰ５百 339 -57.3 11775
50. <2865> ＧＸＮカバコ 335 -61.1 1222
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
