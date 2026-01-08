日経平均8日大引け＝続落、844円安の5万1117円 日経平均8日大引け＝続落、844円安の5万1117円

8日の日経平均株価は前日比844.72円（-1.63％）安の5万1117.26円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は629、値下がりは903、変わらずは67と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は283.18円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が153.42円、アドテスト <6857>が133.7円、信越化 <4063>が34.93円、ＴＤＫ <6762>が28.33円と並んだ。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を9.53円押し上げ。次いで大塚ＨＤ <4578>が9.16円、塩野義 <4507>が8.22円、コナミＧ <9766>が8.02円、住友ファーマ <4506>が6.87円と続いた。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、電気・ガス、空運業、石油・石炭が続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、情報・通信業が並んだ。



