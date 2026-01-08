8日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数349、値下がり銘柄数221と、値上がりが優勢だった。



個別ではＲＯＸＸ<241A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ブルーイノベーション<5597>、マイクロ波化学<9227>がストップ高。ミーク<332A>、サインド<4256>、サイエンスアーツ<4412>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＰＲＯＮＩ<479A>など9銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、トゥエンティーフォーセブンホールディングス<7074>、ブランディングテクノロジー<7067>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ＡＣＳＬ<6232>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、フツパー<478A>、ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>が昨年来安値を更新。パワーエックス<485A>、ファインズ<5125>、ワンダープラネット<4199>、オンデック<7360>、ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7078>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

