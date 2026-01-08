8日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.6％減の2990億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.7％増の2147億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> 、ＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国債券 <2519> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> など26銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> が7.26％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が5.42％高、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ 日本株最小分散 ＥＴＦ <1477> が4.87％高、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> が4.49％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は7.59％安、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> は4.89％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は4.87％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> は4.38％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は4.17％安と大幅に下落した。



日経平均株価が844円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1376億3600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1355億9000万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が230億5800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が138億8200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が107億7700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が93億7600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が78億6300万円の売買代金となった。



株探ニュース

