¡ÚMLB¡Û¡Ö¼Â¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¡×FA»Ô¾ì¤ÎÄ¶ÂçÊª¥¿¥Ã¥«ー¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ºÇ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¥¹¥¿ー·³ÃÄ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡È´ÇÈÄÁª¼ê¡É¤Î½Å°µ¤Ê¤·
º£¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶ÌÜ¶Ì¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ä¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¶¯¹ëµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ï¸½ºß¤Þ¤ÇÌ¤Äê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î´ÇÈÄµ¼Ô¡¢¥±¥ó¡¦¥íー¥¼¥ó¥¿ー¥ë»á¤Ï¡ÖÈà¤ÎÀ³Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥ÈÉÕ¤¤Î4Ç¯·ÀÌó¡×¤ÈÍ½ÁÛ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢µå³¦¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£·ü°Æ¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î°ÂÄê²½¤ËÌÜÅÓ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î·üÇ°»ö¹à¤Ç¤¢¤ë³°Ìî¿Ø¶¯²½¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Û¤Ü¼êÉÕ¤«¤º¡£¥¿¥Ã¥«ー¤ä¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤éÂçÊª¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥íー¥¼¥ó¥¿ー¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¡È¥´ー¥ë¼þÊÕ¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯¤³¤È¡É¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥È¥ìー¥É¤äFA»Ô¾ì¤ÇÁª¼ê¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¡¢Áê¾ì¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤ËÁª¼ê¤ò°ìµ¤¤Ë¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ã¥«ーÁèÃ¥Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥ÈÉÕ¤¤Î4Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤·¤¿¾ò·ï¤Ç¥¿¥Ã¥«ー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥êー¥É¥Þ¥ó¤é¤·¤¤Êä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¥¿¥Ã¥«ー¿Ø±Ä¤ÏÅö½é¡¢Ä¹´ü¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤·¤«¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤Ç¡¢´õË¾ÄÌ¤ê¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿Ø±ÄÂ¦¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ò·ï¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃíÌÜÅÙ¤Ï¥«¥Ö¥¹»þÂå¤«¤é¥À¥¦¥óÉ¬»ê
¤Þ¤¿¡¢Æ±µ¼Ô¤ÏÀè½Ò¤Î¡ÖÃ»´ü·ÀÌó¡¦¹âÇ¯Êð¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹Æþ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«ー¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£
¡Ö¤³¤Î°Æ¤Ï¥¿¥Ã¥«ー¤Î¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ë¤â¹çÃ×¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥àÆâ¤Ç¤Ï5ÈÖÌÜ¤«6ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤é¤À¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNewsweek¡Ù¤â¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡£¥«¥Ö¥¹¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êÅê¼ê¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÈà¤òÈò¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖµåÃÄ¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤òÇØÉé¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤ËÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¹µ¤¨ÌÜ¤Ê¥¿¥Ã¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ºÇ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£