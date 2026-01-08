料理研究家の桜井奈々が7日に自身のアメブロを更新し、ママ友の協力でミュージカルを観劇できたことを報告した。

【映像】浜崎あゆみ、息子たちとの親子ショット

この日、桜井は早朝に更新したブログで「滋賀で買ってきた近江米」でおにぎりを作ったことを写真とともに報告し「滋賀県、、お米がとーーーーーってもおいしいんです!!!」と絶賛。また、その日の起床時間について「今日も楽しく2時起床」と明かし「寝たのか寝てないのか??自由を得たければ気合いは必要」とコメントした。

その後更新した別のブログでは「ついにエリザベート納め」と、ミュージカル『エリザベート』を観劇したことを報告。「楽しみにしていた山崎育三郎さんトート」だったといい「3人のトートコンプリート」と喜びをつづった。

観劇については、夫が不在なこともあり「来るの本当はなんだかんだあきらめてたんです」と告白。しかし、ママ友から「朝から夜まで預かるから!!もったいない！行ってきなよ！」という言葉があったと明かし「女神すぎた 大感謝」と感激した様子でコメントした。

最後に、子どもを預かってくれたママ友へ「お礼の気持ちは10倍返しさせていただきます」と改めて感謝を伝え、ブログを締めくくった。