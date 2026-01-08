¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¥¿¥Ð¥³¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤Çö¹¬¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖÀäÂÐ¶Ø±ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯!¡Ù(12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ·îÍË21:00¡Á)¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶ÉÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¸þ°æÍý¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢²»ÈøÂö¿¿¡¢ÇÏ¾ìÅ°¡¢Çö¹¬(Ç¼¸À)¡¢µöËËÞ(INI)¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Çö¹¬
¥ä¥ó¥¡¼¤È¤·¤Æ¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ(¶¶ËÜ)¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Æ±¥É¥é¥Þ¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÆñÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯²»ÇÈÌò¤Î¶¶ËÜ¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
Çö¹¬¤Ï¡Ö»ä¡¢¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¿¥Ð¥³¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏµÊ±ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËËÜÊª¤ÎÉÂ±¡¤Ç»£±Æ¤¹¤ë»þ¤ËµÊ±ì½ê¤¬±ó¤¯¤Æ¡¢4km¤¯¤é¤¤Êâ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é²æËý¤Ç¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤òÈäÏª¡£ÉßÃÏ³°¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¡È¹¬¤µ¤ó¤É¤³¤Ë¤¤¤ë?¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐµÊ±ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢Çö¹¬¤Î¥¿¥Ð¥³¹¥¤¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤È¡¢Çö¹¬¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡È¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¥¿¥Ð¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÛ¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾¶á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÀÚ¼Â¤µ¤òÊä¶¯¤¹¤ë¡£
1Æü60ËÜ¼å¤Î¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ô¥¢¥Ë¥Ã¥·¥â¤ÈIQOS¤Î3¤Ä³Ý¤±»ý¤Á¤ÇË»¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Çö¹¬¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡£¤Ç¤âÀäÂÐ¶Ø±ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¡¢¡Ö¹¬¤µ¤ó¤¬µÛ¤¤¤Ë¹Ô¤¯4km¤Î´Ö¡¢¸½¾ì¤ò¥È¡¼¥¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡×¤È²ò·è°Æ¤òÄó¼¨¡£¶¶ËÜ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢Çö¹¬¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤ËµÛ¤¤½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
