台湾映画『96分』3.13公開 走行する新幹線内で勃発するノンストップアクション
3月13日公開の台湾発ノンストップアクション映画『96分』より、予告編とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】爆弾が仕掛けられた新幹線での緊迫したシーンが展開していく予告映像
本作は、走行する台湾新幹線内を舞台に繰り広げられる96分間のノンストップアクション。2025年9月に台湾にて公開されると大ヒット、興行収入2億662万元（約10億円）を記録し、2025年台湾映画の興行収入1位という快挙を成し遂げた。さらに、第27回台北電影節のオープニング作品に選出され、シンガポール、マレーシア、香港、ベトナムなど、アジア各国でもヒットしている。
舞台は台北から南部・高雄へ向かう台湾新幹線（高鉄）の車内。妻とともにこの新幹線に乗車していた爆弾処理専門家のカンレンのもとに、元上司から「列車に爆弾が仕掛けられている」との一報が届く。しかも列車を停めると爆発するという。台北から高雄までは96分。カンレンはこの96分の間に爆弾を見つけ出し、危機を解除しなければならない。犯人の目的は一体何なのか、そして乗客の運命はいかに…。
主人公の爆発物処理専門家を演じるのは、ジャッキー・チェンと共演した『ナイト・オブ・シャドー 魔法拳』や、Netflixで話題となったホラーコメディ『僕と幽霊が家族になった件』に出演したリン・ボーホン。妻役には、『私の少女時代 Our Times』『赤い糸 輪廻のひみつ』で知られるヴィヴィアン・スンが名を連ねる。
監督は、デビュー作『狂徒』で金馬奨最優秀新人監督賞にノミネートされた新進気鋭のホン・ズーシュアン。脚本の構想から完成までに9年を費やし、台湾新幹線で導入されている車両が日本製であることから、車両セットの建設にあたっては日本から部品を取り寄せるなどして、台湾初となる高速鉄道車両用スタジオを建設した。さらに、ハリウッドのバーチャルアート技術を導入し、制作費1億元（約5億円）以上を投じて、徹底したリアリティを追求している。
予告編は、街が混乱に包まれる様子や爆発シーンなどに続き、台北から南部・高雄へ向かう台湾新幹線の車内で、爆弾処理専門家のカンレン（リン・ボーホン）と、妻であり警察官でもあるホアン・シン（ヴィヴィアン・スン）が仲睦まじい姿を見せるところから始まる。
そして鳴り響く携帯電話。元上司から車内に爆弾が仕掛けられていると言われるカンレン。不審物を警戒する車内アナウンスが繰り返され、爆破予告を受けて乗客がパニックに陥る様子や、謎の人物とのやりとりや激しい格闘など、緊迫したシーンが展開していく。
ポスタービジュアルは、爆弾処理専門家のカンレンを演じるリン・ボーホンの鋭い表情と、妻であり警察官でもあるホアン・シン役ヴィヴィアン・スンのほか、ワン・ポーチエ、リー・リーレン、イレブン・ヤオの敵か味方かわからない表情が切り取られている。
なお、ムビチケオンライン券は1月9日より販売が開始。
映画『96分』は、3月13日より全国公開。
