『ウマ娘 プリティーダービー』、育成ウマ娘に「バブルガムフェロー」（CV：神谷早矢佳）が登場
ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（iOS／Android／PC）にて、本日8日より新育成ウマ娘「★［暁光］バブルガムフェロー」が登場した。
【動画】アメコミ風になったウマ娘たちが面白かわいい新CM
「★［暁光］バブルガムフェロー」（CV：神谷早矢佳）が登場する「ピックアップ プリティーダービーガチャ」は本日8日12時から開始。また、「★［暁光］バブルガムフェロー」の登場を記念して、バブルガムフェローのウマ娘ストーリー第1話〜第4話が期間限定で解放される。期間は1月8日12時〜1月19日11時59分で、解放期間中は、ストーリーの解放条件を満たしていない場合でも視聴可能だ。
さらに、「ピックアップ サポートカードガチャ」では、新登場のサポートカードとして「SSR ［私のためのショッピング］キングヘイロー」と「SR ［私たちのアイディアノート］サトノダイヤモンド」が登場する。
ピックアップガチャ開催期間は、1月8日12時〜1月19日11時59分まで。
『ウマ娘 プリティーダービー』は、iOS／Android／PC向けに配信中。
【動画】アメコミ風になったウマ娘たちが面白かわいい新CM
「★［暁光］バブルガムフェロー」（CV：神谷早矢佳）が登場する「ピックアップ プリティーダービーガチャ」は本日8日12時から開始。また、「★［暁光］バブルガムフェロー」の登場を記念して、バブルガムフェローのウマ娘ストーリー第1話〜第4話が期間限定で解放される。期間は1月8日12時〜1月19日11時59分で、解放期間中は、ストーリーの解放条件を満たしていない場合でも視聴可能だ。
さらに、「ピックアップ サポートカードガチャ」では、新登場のサポートカードとして「SSR ［私のためのショッピング］キングヘイロー」と「SR ［私たちのアイディアノート］サトノダイヤモンド」が登場する。
ピックアップガチャ開催期間は、1月8日12時〜1月19日11時59分まで。
『ウマ娘 プリティーダービー』は、iOS／Android／PC向けに配信中。