ラグビー元日本代表で今季限りでの現役引退を表明したＳＨ流大（ゆたか、東京ＳＧ）が８日、都内のクラブハウスで会見に臨んだ。流はＣＴＢ中村亮土とともに、５日に引退を発表。この日「ファンの方に、最後少しでも見て欲しいという思いから発表しました」と、シーズン中での胸中を明かした。

２０１９年Ｗ杯日本大会で、日本の史上初の８強進出に貢献。２３年Ｗ杯にも出場し、３６キャップを重ねた。代表キャリアには一区切りをつけていたが「２３年が終わってから、ぼんやりと、あと２シーズンくらいで終えようかなと思っていた」と流。自身の状態は、シーズン前のテストで過去最高値を更新するなど衰えはないものの「次のキャリアへステップを進めるため。あとはチームに長くいて、良い意味でも悪い意味でも影響力があるのは分かっている。このチームを引っ張っていく選手が出てきて欲しい」と、引き際への思いを語った。

日本ラグビーの隆盛に大きく貢献した桜の９番。「夢だった舞台に立った瞬間は忘れられない」と、１９年Ｗ杯の初戦、ロシア戦を思い出の一戦に挙げた。そして自身がケガで出場できなかった２３年大会の最終戦、アルゼンチン戦に触れ「（斎藤）直人があれだけのプレーをしてくれたというのがすごく印象に残っていて。出られなかった悔しさ、負けた悔しさ、日本代表が一区切り、終わったなという瞬間でした」。仏１部、トゥールーズでプレーする“愛弟子”のＳＨ斎藤直人には事前に伝えており「発表した日に連絡をもらって。本当だったんですね、というようなことを言ってきたので。また一緒に話せる機会を作れたらと思います」とした。

中村と同一シーズンでの引退となったことについては「偶然です」と流。２０１５年に入団し、２年目には新主将として日本一も経験した。現役ラストシーズン、リーグワン初制覇で有終の美を飾る。流は「今まで通り、やることは変わらない。１試合１試合チームのために全力でパフォーマンスすること、自分のパフォーマンスでチームを勝たせること。それをグラウンドに見に来て欲しい」と、ファンへ呼びかけた。