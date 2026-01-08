ÂçÀô ÍÎ¡¢¿·¶Ê¡ÖÍÛ±ê¡×¤Ç¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â·èÄê
⼤Àô ÍÎ¤¬1⽉25⽇¤Ë¿·¶Ê¡ÖÍÛ±ê¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Ê»¤»¤ÆËÜ³Ú¶Ê¤¬1·î11Æü¤è¤êCBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¡ÊÆüÍËÌë11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÀô ÍÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÁÓ¼º¤ÈºÆÀ¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÍÛ±ê¡×¤Ï¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ 2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤¢¤Î¶õ¤ËÎ©¤ÄÅã¤Î¤è¤¦¤Ë¡×°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ºîÉÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤¿²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾︎ÂçÀô ÍÎ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î²Ð¾Ã¤·¤ÎÊª¸ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø±ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¡¢¡ØÍÛ±ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¾¸Í¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÁ´¤Æ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÊª¸ì¤Ë¶¯¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤«¤é´¶¤¸¤ëÊªÈá¤·¤µ¤ä¼ä¤·¤µ¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢²Ð»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÁÓ¼º´¶¡×¡£²Ð»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éºî»ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤È¶¦¤Ë¿·¶Ê¡ÖÍÛ±ê¡×¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
◾︎¶ÌÃÖ¹ÀÆó¥³¥á¥ó¥È
²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÀôÍÎ¡£ ËÌ³¤Æ»¡£
¤·¤ó¤·¤ó¤È¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÀã¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¹¤á¤¢¤¦Æó¿Í¡¢¡¢¡£
ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°¥¤·¤¤¤±¤É
¤½¤ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡¢¡¢¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤È²Î»ì¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀôÍÎ¤Î²ÎÀ¼
¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ÍÎ¤Á¤ã¤ó¡£
¶ÌÃÖ¹ÀÆó
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ÖÍÛ±ê¡×
2026.1.25¡ÊSun¡ËDigital Release
https://yooizumi.lnk.to/Kagero
ºî»ì¡§ÂçÀô ÍÎ¡¦·î¸÷¥Æ¥Ä¥ä
ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó
ÊÔ¶Ê¡§¥È¥ª¥ß¥è¥¦
¡¦¡ÖÍÛ±ê¡×iTunes¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ¼Â»ÜÃæ
ÂçÀô ÍÎ¡ÖÍÛ±ê¡×¡Ê2026Ç¯1·î25ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤òiTunes¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍ½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é
ÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÍÛ±ê¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)0:00¡Á1·î24Æü(ÅÚ)23:59
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://form.universal-music.co.jp/po_yooizumi_kagero/page/index.html
¡¦¡ÖÍÛ±ê¡×Pre-add/Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂçÀô ÍÎ¡ÖÍÛ±ê¡×¡Ê2026Ç¯1·î25ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ëÀé¼Ò»¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)0:00¡Á1·î24Æü(ÅÚ)23:59
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://form.universal-music.co.jp/otr_yooizumi_kagero/page/index.html
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êCBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¡ÊÆüÍËÌë11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤Æ
2026Ç¯1·î12Æü(·î)¤è¤êËè½µ·îÍËÆü1»þ¡ÁÀè¹ÔÇÛ¿®
¢§WEB´ØÏ¢
¡¦¸ø¼°HP¡§https://hikuidori-project.com/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/hikuidori_pj¡¡¡Ê@hikuidori_pj¡Ë
¡¦¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ð¶ôÄ»¡¡¡ô¤Ü¤íÆÐ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÂçÀô ÍÎ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È