È¢º¬±ØÅÁÍ¥¾¡¤ÎÀÄ³ØÂç£´¶è¡¦Ê¿¾¾µýÍ´¤¬ÉÂµ¤¹îÉþ¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¡¢Áí¹ç¤Î¥È¥ê¥×¥ë¿·µÏ¿¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÆ±°ì¥Á¡¼¥à£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¡Ê·×£¹ÅÙÌÜ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶èÀÄ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥¬¥¦¥Á¥ã¡¼µÇ°ÎéÇÒÆ²Á°¤ÇÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡½à¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£´¶è¤Ç¶è´Ö£³°Ì¤È¹¥Áö¤·¡¢£µ¶è¤Ç¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÎÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¡Ö¤ªÁ·Î©¤Æ¡×¤·¤¿Ê¿¾¾µýÍ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÆÃÈ¯À¸åÅ·ÀÁ´¿ÈÀÌµ´À¾É¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢Á´¿È¤Î´ÀÁ£µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ´À¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Ê¿¾¾¤Ï¾åÈ¾´ü¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ØÅì³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò£²Éô¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£²Ç¯»þ¤ÏÅÓÃæ´þ¸¢¡££³Ç¯»þ¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¾å°Ì¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤éµÞ¼ºÂ®¤·¤Æ£²£·°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÅÓÃæ´þ¸¢¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤¬ÉÂµ¤¤òµ¿¤¤¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÆÃÈ¯À¸åÅ·ÀÁ´¿ÈÀÌµ´À¾É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£··î¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¡£Ê¿¾¾¤Ï¡ÖÂà±¡¤·¤¿Æü¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤«¤é³°¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¸¥ï¥Ã¤È´À¤¬½Ð¤Æ¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¸½ºß¤âÄê´üÅª¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉÂµ¤¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡£²·î£±Æü¤Ë¤Ï¡¢¹õÅÄÄ«Æü¤é¤È¶¦¤ËÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö£²»þ´Ö£±£°Ê¬ÀÚ¤ê¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Ê¿¾¾¤é¸½£³Ç¯À¸À¤Âå¤ÏÆþ³Ø¸å¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÉé¤±ÃÎ¤é¤º¡££´Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÍèµ¨¤Ï¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔÂç¡£¡Ö£´¶è¤ò¾ù¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£ÉÂµ¤¤ò¹îÉþ¤·¤¿Ê¿¾¾¤Ï¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£