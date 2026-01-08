韓国の李在明(イ・ジェミョン)大統領は5日、中国の習近平国家主席との会談直後、一緒に「自撮り」をしたシャオミのスマートフォンについて「中国との協力の産物」と述べた。

李大統領は3泊4日の訪中日程の最終日である7日、上海で行われた同行記者団との昼食懇談会で、「なぜ中国製品を宣伝したのか、『親中』なのかと言う人がいるようだが、一部がいい加減なことを言っている」とし、シャオミフォンに込められた韓中協力の意味などを紹介した。

このシャオミフォンは、昨年11月の慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議の際、習主席が贈ったものだ。李大統領はシャオミフォンを開通（使用可能な状態に）させるよう参謀たちに指示し、今回の訪中に持参して習主席と自撮りを撮り、話題を集めた。

李大統領はソーシャルメディア（SNS）に「画質は確かですよね？ 慶州でいただいたシャオミで習近平主席ご夫妻と自撮り1枚、おかげで“人生ショット”が撮れた」として、習主席と一緒に撮った写真を公開した。

李大統領は「新機種は韓国製ディスプレイを使っていないようだが、韓国製が使われている旧機種を（習主席が）贈り物としてくれた」とし、「韓中協力の趣旨で（両国が）一緒に作った品物を贈ってくれたのだ」と説明した。

さらに「カメラの性能がとても良かった。機会があれば自撮りを1枚撮っておこうと、わざわざ開通して（中国に）持ってきた」とし、「ちょうど写真を撮る場面を誰かが撮ってくれて良かったと思う。面白かった」と語った。

また、習主席がシャオミフォンを贈った当時、「通信のセキュリティは大丈夫か」という自身の冗談に、「バックドア（情報の裏口）を確認してみてほしい」と（習主席が）応酬したエピソードにも言及した。そして「少しきわどい冗談を言ったので（習主席が）気分を害したかもしれなかったが、うまく受け止めてくれた」と振り返ったりもした。