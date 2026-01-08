金正恩（キム・ジョンウン）北朝鮮国務委員長の誕生日として知られる8日、北朝鮮の国営メディアは関連するニュースを伝えなかった。金委員長が政権発足から10年以上が経過した現在も、誕生日を公式に記念しない姿勢は、今年も続いた。

労働党機関紙の労働新聞は同日、1面に「幹部たちは人民のための献身的奉仕という誇るべき成果を携え、党大会を堂々と迎えよう」と題する社説を掲載した。今年初めに予定されている第9回労働党大会を前に、幹部の忠誠と責任を強調する内容だ。朝鮮中央通信も、党大会に関連する内閣や経済指導機関の内部動向のみを伝えただけで、金委員長の誕生日についての言及はなかった。

金委員長は1984年1月8日生まれとされているが、北朝鮮がこれを公式に発表したことはない。2014年、朝鮮中央通信がデニス・ロッドマン元米プロバスケットボール（NBA）選手の訪朝を伝える中で、「元帥様の誕生日を迎え、北朝鮮に来た」と間接的に言及したのが、事実上、唯一の根拠とされている。同年、平壌（ピョンヤン）で行われた親善試合で、ロッドマンが「ハッピー・バースデー」を歌う場面を通じても、誕生日が知られるようになった。

北朝鮮には、最高指導者の誕生日を祝日に指定し、偶像化する伝統がある。金日成（キム・イルソン）主席の誕生日は太陽節（4月15日）、金正日（キム・ジョンイル）総書記の誕生日は光明星節（2月16日）として記念されている。金正日総書記の場合、1974年に後継者に内定された後、1982年の40歳の誕生日から祝日として宣言された。

しかし、金正恩委員長は政権発足から15年目に入ったものの、誕生日の記念日指定や公式行事、国営メディアによる大々的な称賛報道はいまだに行われていない。平壌で発行されているカレンダーにも、誕生日に関する表記はないとされている。

最近、金委員長が先代の後光を薄め、独自の偶像化を強める動きの中で、誕生日をいつ公式化するのかに関心が集まっている。金正恩単独の肖像バッジの配布や、「太陽節」という名称の使用を自制する動きといった変化が確認されており、一昨年には、金日成主席・金正日総書記の誕生日や元日に行われてきた住民の「忠誠誓約」行事が、初めて金委員長の誕生日に実施されたと伝えられている。

金正恩政権の初期には、若い指導者の誕生日を祝日に指定することに伴う内部反発を意識していたためとの分析も出ている。生母の高容姫（コ・ヨンヒ）氏が金正日総書記の正式な夫人ではなく、在日朝鮮人帰還者出身である点が注目されることへの負担から、誕生日への言及を意図的に避けているとの見方もある。